Florin Cîţu: Nu iau în calcul remanierea în acest moment (VIDEO)

Premierul României, Florin Cîțu, a declarat, sâmbătă, la Spitalul Universitar de Urgenţă Militar „Dr. Carol Davila”, că, în acest moment, nu ia în calcul o remaniere guvernamentală.

„Nu iau în calcul remanierea în acest moment. Nu sunt scandaluri. E o coaliţie nouă, care vine după câţiva ani de zile de campanie electorală, dar e o coaliţie care devine din ce în ce mai puternică în fiecare zi şi cred că bugetul va consolida această coaliţie”, a afirmat primul ministrul.

Acesta a fost întrebat dacă există tensiuni cu ministrul Sănătăţii şi cum apreciază că a gestionat Vlad Voiculescu situaţia în urma incendiului de la Institutul „Matei Balş”, el răspunzând: „Nu există tensiuni, da ne contrazicem pentru că cred că informaţiile întotdeauna ajung la noi în acelaşi timp”.

Cât despre incendiul de la Matei Balş, Florin Cîțu a precizat că așteaptă raportul Ministerului Sănătății.

„Nu sunt adeptul măsurile punitive când vine vorba de campania de vaccinare. E adevărat că dacă există încălcări flagrante ale modului în care noi trebuie să facem vaccinare, persoanele trebuie să răspuns. Nu am primit informări până acum că există aşa ceva. În ceea ce priveşte tragedia de la Matei Balş, aştept raportul de la Ministerul Sănătăţii. Cum o să îl am o să ies public şi o să vă spun care sunt măsurile pe care trebuie să le luăm, dar în acest moment nu am această informaţie”, a spus el.

