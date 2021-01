Florin Cîțu: Nu ne uităm numai la teste și cazuri pozitive, ci și la internări, și la numărul de pacienți din ATI, iar acolo nu sunt creșteri / Încercăm să identificăm riscurile privind noua tulpină și cum să le contracarăm

Prim-ministrul Florin Cîțu a explicat, miercuri, că autoritățile nu analizează evoluția epidemiei de COVID-19 numai pe baza numărului de teste efectuate și de cazuri pozitve, ci și din punct de vedere al bilanțului de internări în spitale și de pacienți ajunși în secțiile de Terapie Intensivă.

Prim-ministrul Florin Cîțu, despre ritmul de testare și variantă britanică a coronavirusului

„Nu sunt un specialist, dar numărul mare nu există la Terapie Intensivă – din contră, am văzut că suntem constant, chiar am fost și sub 1.000 de persoane internate, deci această informație nu se confirmă. În ceea ce privește testările, aici am cerut și eu mai multe informații și la INSP, au fost mai multe discuții. Eu vă spun că de fiecare dată mă uit nu doar la numărul de testări sau numărul de persoane infectate, mă uit și la ceilalți indicatori, la internări în spitale și la Terapie Intensivă. Dacă ar fi așa cum spun specialiștii despre care spuneți dumneavoastră, ar fi trebuit să vedem, ok, sunt persoane care nu se testează, dar sunt îmbolnăvite – ei, atunci ar trebui să vedem o creștere a numărului de persoane la Terapie Intensivă sau la numărul de internări, și nu vedem acest lucru, deci undeva informația este... Încercăm să găsim care este adevărul. Eu presupun că cei care se testează se testează mai mult acasă. Ce am observat noi – persoanele sunt responsabile, cei care se testează acasă cu un test rapid antigen și văd că sunt pozitivi de obicei sună la medicul de familie pentru tratament. Este o procedură simplă și sună. Ceilalți care se îmbolnăvesc sau au o situație din păcate care evoluează negativ ajung să se interneze și la spital și îi înregistrăm oricum. Trebuie să ne uităm la mai mulți indicatori ca să avem o situație reală asupra acestui fenomen”, a declarat Florin Cîțu, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, răspunzând la o întrebare legată de ritmul de testare pentru depistarea noului coronavirus, în contextul noii tulpini.

Demnitarul liberal a precizat că autoritățile nu tratează „foarte ușor situația cu această mutație care vine din Anglia”.

„Bineînțeles, nu tratăm foarte ușor situația cu această mutație care vine din Anglia. În fiecare zi vorbesc și la Ministerul Sănătății, și cu domnul Arafat, și mai multe persoane. Încercăm să identificăm ce riscuri există și cum putem să le contracarăm. De aceea, am spus să nu se umble la Terapie Intensivă, să rămână numărul de paturi și, dacă se poate, să fie crescut ca să fim pregătiți. Este un cost pe care ni-l asumăm pe termen scurt doar ca să fim pregătiți”, a adăugat Florin Cîțu.