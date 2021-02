Florin Cîțu: Nu poți să sancționezi medici dacă vaccinează pentru că a rămas o doză în plus (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că medicii nu pot fi sancționați dacă vaccinează pe cineva pentru că a rămas o doză în plus. În schimb, a precizat șeful Guvernului, alta e situația dacă s-au creat scheme paralele prin care sunt dezavantajați cei programați. Obiectivul campaniei, a amintit Cîțu, este ca 70% din populația României să fie vaccinată anti-COVID-19.

Florin Cîțu susține că nu pot fi sancționați medicii care vaccinează pentru că a rămas o doză în plus

„Nu pot să oprești pandemia decât dacă avem cât mai mulți oameni vaccinați. Obiectivul este de a avea 70% din adulți vaccinați.

Nu poți să sancționezi medici dacă vaccinează pentru că a rămas o doză în plus. Dar, dacă sunt situații când s-au creat tot felul de scheme care-i dezavantajează pe cei programați, asta e altceva. Dar dacă noi știm că niciunul din cei programați nu a fost dat la o parte pentru altcineva, nu văd nicio problemă”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Șeful Guvernului a mai spus că problema nu e numărul de centre de vaccinare, ci numărul de doze disponibile: „Eu am văzut că avem centre de vaccinare, avem capacitate de vaccinare, dar nu prea vin vaccinurile. Suntem în top 6, rămânem acolo, la numărul de vaccinări zilnice. Nu avem cum să spunem că nu avem centre de vaccinare, avem mai mult decât putem să vaccinăm, din păcate”.

Florin Cîțu: Nu poți să sancționezi medici dacă vaccinează pentru că a rămas o doză în plus

Vlad Voiculescu, despre sancțiunile în cazul vaccinării peste rând

DACĂ deții această CAMERĂ de SUPRAVEGHERE arunc-o imediat! Aceasta permite atacatorilor să SPIONEZE oamenii

Săptămâna trecută, ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a susținut că va introduce sancțiuni pentru coordonatorii din centre care vaccinează „un amic, vecin” și nu o persoană prioritară.

„Legea se încalcă și acum și nu se falsifică acte. (...) Cred că dacă vrei să impui o regulă, trebuie să stabilești la un moment dat și o sancțiune. (...) Înseamnă că dacă un coordonator al unui centru de vaccinare va binevoi să ia un vaccin care ar trebui să meargă către o persoană vârstnică sau către o persoană care are o boală cronică sau către o persoană care are cu adevărat nevoie și să vaccineze un amic, vecin etc, va trebui să plătească pentru asta. Suma va trebui să fie una de care să-și aducă aminte fără bucurie”, a declarat, la acea vreme, ministrul Vlad Voiculescu.