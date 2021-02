Prim-ministrul Florin Cîțu a declarat, vineri, că nu se poate discuta despre o campanie de vaccinare la ora actuală, când România are doar o mică parte din populație vaccinată anti-COVID-19. Chiar și așa, spune premierul, țara noastră se numără printre statele avansate ale Uniunii Europene care au o campanie de imunizare „de succes”.

