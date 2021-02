Florin Cîțu: Nu vom crește taxele / Nu vor fi afectați cetățenii și nu vor fi afectate companiile private (VIDEO)

Florin Cîțu dă asigurări că nu vor crește taxele în România, iar astfel, cetățenii și companiile private nu vor fi afectate. Mai mult decât atât, el a declarat că este un an în care țara este în creștere economică.

În ceea ce privește reforma companiilor de stat, Cîțu a explicat că acolo unde va fi cazul, se vor realiza planuri de restructurare, care vor fi ulterior aprobate. El a ținut să reamintească și faptul că în prezent, în România, sunt companii de stat ce înregistrează pierderi de ani de zile.

„În primul rând, din măsurile pe care le luăm mai mulți bani rămân la sectorul privat. Am spus din primul moment că nu vom crește taxele și nu vom crește taxele. Este o „linie roșie” pe care nu o vom trece. Asta înseamncă că nu vor fi afectați cetățenii și nu vor fi afectate companiile private.

Este un an în care suntem în creștere economică, deci eu nu văd chiar așa rău lucrurile. Să ai un plan de creștere economică de 4% și un deficit de 7%, înseamnă totuși un stimul puternic în economie.

Reforma companiilor de stat vom vedea. Nu poți să te asiguri cine va pleca și cine nu va pleca. Fiecare plan de restructurare va fi aprobat, vom vedea cum va fi prezentat. Sunt companii cu pierderi, de ani de zile, și este momentul să luăm o decizie.

Nu putem să creștem în ficare an subvențiile, astăzi subvențiile sunt de aproape duble față de cât erau în 2017. Dacă ne uităm la aceste subvenții, au crescut doar pentru că au crescut salariile. Cheltuielile cu salariile s-au dublat în patru ani de zile, dar ați simțit că performanța instituțiilor publice s-a dubalt? Dacă da, atunci mergem mai departe. Dacă nu, trebuie să luăm măsuri”, a declarat premierul Floin Cîțu, la finalul ședinței de Guvern.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.