Florin Cîţu: Nu vom creşte taxele. PSD minte şi manipulează. E şi o doză de prostie acolo

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, a insistat, miercuri seară, că PNL nu va majora taxele, așa cum fals susține PSD. Liberalul a precizat că această măsură ar fi cea mai proastă soluție pentru a aduce bani în plus la buget, prin urmare guvernanții iau în calcul alte metode, una dintre ele fiind digitalizarea. Cât despre acuzațiile PSD conform cărora PNL nu prezintă acum bugetul pe 2021 deoarece acesta ascunde creșteri de taxe, Cîțu a ținut să amintească faptul că social-democrații au votat modificarea Legii finanțelor publice așa încât, în an electoral, bugetul e prezentat la 15 zile după învestirea noului Guvern.

Florin Cîțu respinge acuzațiile PSD: Nu vom crește taxele

„Nu, nu vom creşte taxe și am spus asta încă de când am preluat mandatul. Soluţia liberală pentru a dezvolta economia presupune taxe mici, puţine, dar pe care să le plătim toţi. Nu vom folosi ca instrument de creştere a veniturilor la buget creşterile de taxe”, a declarat ministrul Florin Cîţu, pentru Realitatea PLUS.

Liberalul a susținut că, în schimb, bani la buget vor fi aduși prin digitalizare, informatizare și implementarea e-facturare. Estimările invocate de el arată că acestea vor aduce un plus de 20 de miliarde, deci două puncte procentuale.

„Soluţia cu creşterea taxelor este cea mai proastă soluţie. România a luat în trecut această decizie, iar economia a intrat în criză şi şi-a revenit mai greu”, a insistat Florin Cîțu.

Nu e prima dată când Florin Cîțu insistă că liberalii nu au de gând să crească taxele ori să taie din salarii.

„Nu umblăm la veniturile cetăţenilor, nu creştem taxe, nu băgăm taxe, nu facem nimic din aceste strategii şi nici nu vom lua bani de la Fondul Monetar Internaţional. (...) Cei care ne acuză pe noi de taxe, de creştere de taxa unică, au introdus taxe în ultimii ani. Noi am scos taxe, nu vom băga niciodată taxe în perioadă de criză”, afirma Cîțu, pe 23 septembrie.

Marți, el a repetat: „Nu veți vedea creșteri de taxe pe anul viitor. Bugetul va fi prezentat după învestirea noului guvern. PNL va prezenta până atunci viziunea sa pentru bugetul pe anul viitor. Nu avem nevoie de taxe ca să aducem bani la buget. Am demonstrat că putem aduce bani la buget cu mai puține taxe. În 2020, guvernul liberal e primul care scoate toate taxele introduse de socialiști".

Florin Cîțu: PSD ştie foarte bine că Legea finanţelor publice a fost modificată chiar de PSD

Cât despre acuzațiile repetate de PSD, potrivit cărora Guvernul PNL nu prezintă proiectul de buget pe anul 2021 pentru a nu se da de gol, fix în prag de alegeri, că vrea să mărească taxele, ministrul liberal a afirmat: „PSD minte şi manipulează. Este şi o doză de prostie acolo”.

Florin Cîțu a ținut să amintească social-democraților că fix ei au modificat Legea finnațelor publice: „PSD ştie foarte bine că Legea finanţelor publice a fost modificată chiar de PSD, în 2012, şi spune foarte clar că bugetul e prezentat, în an electoral, la 15 zile după învestirea noului Guvern”.

El a mai ținut să precizeze că Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, a votat cu mâna lui modificarea legii.