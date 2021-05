Florin Cîțu: Nu vom crește taxele! Vă vom arăta că putem să avem venituri la buget mai mari (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a dat asigurări joi, din nou, că Guvernul pe care îl conduce nu va mări taxele.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

„Nimic din ce am spus noi acolo (la Bruxelles) nu e diferit de ce avem în programul de guvernare. Am auzit iar o nebunie că ne cere cineva să creștem taxe. Din contră, eu am spus din primul moment că nu vom crește taxe. Discuția mea și cu Comisia Europeană, și cu alte instituții internaționale a fost foarte clară: nu vom crește taxe! Vă vom arăta că putem să avem venituri la buget mai mari!

Nu știu de unde sunt aceste idei, nu are sens să le comentez. Românii să urmărescă exact ce se întamplă. A apărut vreun act normativ? Nicăieri! Noi să ne uităm pe fapte”, a declarat premierul Florin Cîțu, pentru B1 TV.

