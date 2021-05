Florin Cîțu: Până acum merge foarte bine campania de vaccinare. Mai avem pregătite măsuri de relaxare (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a declarat că pănă în prezent campania de vaccinare arată foarte bine. El a mai precizat că țintele de vaccinare reprezintă borne de relaxare și rata de infectare în România a scăzut, ceea ce înseamnă imunizarea dă roade.

„Până acum arată foarte bine campania de vaccinare. Vedeţi azi avem un progres – am eliminat obligativatea purtării măştii în spaţii deschise, în spaţii aglomerate, tocmai pentru că am avut o campanie bună.

Cu cât accelerăm campania de vaccinare, cu atât putem să luăm mai repede măsuri de relaxare. Îi felicit pe colegii mei că au ieşit. Veţi mai vedea câteva acţiuni ale Guvernului, dar avem nevoie de susţinerea oamenilor şi am văzut oameni care sunt binevoitori şi fericiţi să se vină să se vaccineze. Doar împreună învingem pandemia.

Vom prezenta măsurile care intră de la 1 iunie, deși conform hotărârii de Guvern, ele sunt deja publice. Dacă avem elemente care să ne permită să venim și cu alte relaxări, le vom adăuga. România merge într-o direcție privind pandemia de coronavirus și nu se va întoarce", a mai spus Cîțu, după ce a vizitat sâmbătă Centrul de vaccinare de la Circul Metropolitan Bucureşti.

