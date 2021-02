Florin Cîțu: Părinții să țină copiii acasă dacă au simptome. Fac apel către profesori să se vaccineze anti-COVID-19

Premierul Florin Cîțu i-a îndemnat pe profesori să accepte vaccinul anti-COVID-19, că e spre binele lor și a celor din jurul lor. Iar părinților le-a transmis să-i țină pe copii acasă în cazul în care constată că aceștia au simptome. Precizările vin în contextul în care, luni, școlile s-au redeschis, iar lecțiile se țin din nou cu prezența fizică în clase.

„După multe luni, copiii merg din nou la școală după cele trei scenarii, dar cu multe restricții. Suntem atenți cum evoluează situația. E important să purtăm mască, să folosim dezinfectant și să păstrăm distanțarea socială. E important să urmărim mesajele care vin zilnic de la Ministerul Educației și al Sănătății. Depinde de noi toți să avem un an școlar fără probleme.

Fac apel către părinți: când vedem simptome la copii ca de gripă, e recomandat să rămână acasă. Vom depune toate eforturile și vom monitoriza școlilor, dar fără implicarea părinților acest lucru nu se poate face. Fac apel către profesori să se vaccineze. E important pentru sănătatea lor, a copiilor și a tuturor. E important să avem un an școlar fără probleme”, a declarat prim-ministrul.

El a precizat apoi că formularul prin care părinții își dau acordul pentru testarea elevilor suspecți de COVID-19 e recomandat: „E recomandat, ca să fie cât mai simplă procedura dacă în școală se depistează un copil cu simptome. Până atunci, e mai important ca părinții să fie atenți și dacă e un copil cu simptome, să rămână acasă. Dacă un copil are simptome și trebuie testat, va trebui să fie completat”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.