Florin Cîțu: Parlamentarii vor avea și anul acesta salariile înghețate. Dacă mai sunt și alte privilegii pe care le au, sunt niște discuții politice (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a prezentat, miercuri, după ședința de Guvern câteva dintre prevederile unei ordonanțe de urgență, referitoare la o reducere a cheltuielilor structurale.

Întrebat dacă parlamentarii renunță la ceva în acest an, în condițiile în care sunt anunțate reduceri de cheltuieli de care sunt vizați anagajații de la stat sau studenții, Florin Cîțu a răspuns: ”Au avut salariile înghețate anul trecut, am fost primul ministru care a înghețat salariile demnitarilor și le au și anul acesta înghețate. Dacă mai sunt și alte privilegii pe care le au parlamentarii, sunt niște discuții politice – pensii speciale – eu știu că este o decizie politică și se va lua în Parlamentul României, prin lege”.

