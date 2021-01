Florin Cîțu: Pensiile anul acesta vor fi mai mari decât în 2020. Vom modifica legislația, ca acestea să fie bazate pe contributivitate

Premierul Florin Cîțu a declarat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, că pensiile anul acesta vor fi mai mari decât anul trecut. A mai precizat, de asemenea, că legislația în domeniu va suferi modificări, astfel încât pensiile să fie bazate pe contributivitate.

„Cheltuielile cu pensiile cresc anul acesta cu 8 miliarde de lei. Până să începem orice anul acesta, deja cresc cheltuielile cu 8 miliarde, ca urmare a majorării de anul trecut, la care se adaugă 2,3 miliarde de la alocații. Deci suplimentăm bugetul de anul acesta, fără să facem nimic, cu aproape 11 miliarde lei, adică 1,1% din PIB. Pensile anul acesta vor fi mai mari decât anul trecut, iar bugetul se construiește pe legislația curentă.

Noi am anunțat că vom modifica legislația privind pensiile, că sunt multe probleme acolo și avem un obiectiv clar: pensiile să fie bazate pe contributivitate. De aici pornim. Repet: punctul de pensie anul acesta va fi mai mare decât anul trecut.

Dacă luați punctul de pensie anul acesta și luați punctul de pensie anul trecut, pe tot anul, faceți o medie, și o să vedeți că anul acesta punctul de pensie e mai mare decât anul trecut. Orice comparație faceți, punctul de pensie anul acesta e mai mare decât anul trecut”, a insistat șeful Guvernului.

„Când discutăm despre pensii, trebuie să ne uităm mai mult la o dimensiune pe termen lung, că ce se întâmplă anul acesta are implicații pe anii următori. Fără o bugetare multianuală, ne vom trezi că anul viitor iar căutăm bani în buget”, a mai afirmat Florin Cîțu.

Marți, premierul a afirmat că în noua legislație pensiile se vor baza pe contributivitate. A mai precizat atunci că modificări vor fi aduse și Legii salarizării: „În acest moment, și am mai spus public, ne uităm la modificarea a două legi care au creat probleme sustenabilității finanțelor publice. Legea salarizării unitare a fost prezentată ca eliminând inechitățile, dar a creat mai multe probleme prin tot felul de excepții în ultimii ani. Știți că atunci când a fost prezentată s-a spus că președintele României are cel mai mare salariu și de aici pornim cu restul. Nu mai e așa. Președintele României nu mai are cel mai mare salariu. Și Legea pensiilor. Coaliția de guvernare a spus din primul moment: vrem să avem o Lege a pensiilor bazată pe contributivitate. Atunci, sunt două legi la care lucrăm și forma finală o vom vedea în perioada următoare”.

Întrebat dacă pensiile vor fi indexate cu nivelul inflației, Florin Cîțu a răspuns: „Bugetul se construiește pe legislația în vigoare. Dacă legea spune acest lucru, așa vom face”.