Florin Cîțu: Pentru a mă asigura că încrederea în instituțiile statului rămâne, am decis să fac o schimbare la vârful Ministerului Sănătății. Eu cred cu tărie în această coaliție de guvernare (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a dat o scurtă declarație de presă cu privire la demiterea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății. Șeful Guvernului spune că a luat această decizie pentru ca încrederea în instituțiile statului să nu fie afectată.

”Ca să avem succes în lupta cu pandemia, am spus mereu că este nevoie de încredere în instituțiile statului, în instituțiile care administrează această perioadă dificilă. În acest context, pentru a mă asigura că încrederea în instituțiile statului rămâne, am decis să fac o schimbare la vârful Ministerului Sănătății. Vreau să-i asigur pe toți românii că eu cred cu tărie în această coaliție de guvernare, pentru că s-a constituit în urma votului românilor, în jurul unor valori, al unor idei și nu în jurul unor persoane”, a spus Florin Cîțu.

În acest context, șeful Guvernului a făcut, din nou apel la români să se vaccineze împotriva coronavirusului.

„Vă doresc tuturor sănătate și trebuie să avem o campanie de vaccinare de succes. De aceea, vă îndemn pe toți să vă înregistrați pe platforma de vaccinare”, a mai spus Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.