Florin Cîțu, pentru B1 TV: Vom ataca la CCR rectificarea adoptată de Parlament. O grupare infracțională a făcut un act de agresiune la stabilitatea economică a României

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a anunțat că Guvernul va ataca la Curtea Constituțională rectificarea bugetară în forma adoptată de Parlament, care prevede printre altele majorarea punctului de pensie cu 40% și care, potrivit demnitarului liberal, angajează cheltuieli suplimentare „de aproape 6 puncte procentuale din PIB”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.