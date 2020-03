Cîţu îi avertizează pe PSD-iști să nu mai inducă panica în societate: „Românii nu sunt proşti și-şi dau seama că, în timp ce Guvernul munceşte, voi vă faceți campanie electorală!” (VIDEO)

Florin Cîţu, ministrul Finanțelor, i-a avertizat pe PSD-iști și pe simpatizanții lor să nu mai meargă la televiziunile prietene și să inducă panică în societate. El a mai precizat că românii își dau seama că, în vreme ce guvernul muncește și ia măsuri în criza coronavirusului, aceste persoane doar critică la TV și-și fac campanie electorală.

„Dacă eşti PSD-ist, simpatizant, și urăşti PNL-ul, îţi spun foarte clar: nu mai merge în emisiuni, în special la televiziunile prietene, să induci panică în societate, să critici orice măsură a acestui guvern!

Românii nu sunt proşti, ştiu ce faci și îşi dau seama că în timp ce acest guvern munceşte, tu îţi faci campanie electorală! Nu este nicio diferenţă între tine şi cei care nu respectă regimul stării de urgenţă. Dacă nici acum nu îţi dai seama...”, a transmis Florin Cîţu, într-un clip pe Facebook.

