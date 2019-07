Florin Cîțu (PNL), dezvăluiri incendiare: „Cum a șters Kremlinul datoria de 1,5 miliarde dolari a Cubei către România folosindu-se de Dăncilă/Теодорович și PSD”

Florin Cîțu, liderul senatorilor PNL, susține că Moscova a șters datoria de 1,5 miliarde de dolari a Cubei către România, folosindu-se de Dăncilă, Teodorovici și PSD, și explică filmul întreg al operațiunii.

ADIO, CRISTI BORCEA! L-A PĂRĂSIT PENTRU UN PARTENER MAI TÂNĂR! NEBUNIE LA ÎNCHISOARE! IMAGINI INCENDIARE



„Cum a sters Kremlinul datoria de 1.5 miliarde dolari a Cubei catre Romania folosindu-se de Dancila/Теодорович si PSD.

VESTE TRISTĂ! A MURIT FOSTUL PREȘEDINTE! VA FI DOLIU NAȚIONAL! VEZI AICI ULTIMELE IMAGINI (GALERIE FOTO)



In mai 2014 Romania il trimite pe Atilla Gyorgy, reprezentat al Romaniei in boardul BII, la reuniunea Consiliului BII la Havana, Cuba. Impreuna cu BII, la sugestia BII oare?,Romania aborda si tema datoriei istorice a Cubei catre Romania.