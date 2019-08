Senatorul PNL Florin Cîțu susține că datele din documentele pentru rectificarea bugetară sunt false. Demnitarul afirmă că Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, și funcționarii din instituție au „măsluit” cifrele pentru că, în caz contrar, ar fi fost nevoiți să prezinte o rectificare negativă.

„I-AM PRINS! Datele in documentele pentru rectificarea bugetara sunt FALSE! TOTI vinovatii vor raspunde! Angajatii din MFP si cei din CNSP care au MASLUIT datele rectificarii bugetare cu doua miliarde lei vor raspunde personal si penal.

La fel si cei din Curtea de Conturi care au fost partasi la acest FALS in acte si la furtul din banul public. Legea bugetului de stat a trecut prin parlament si a fost VOTATA cu venituri de 159 miliarde lei si un deficit de 18.7 miliarde lei dupa primele sase luni.