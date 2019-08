Senatorul PNL Florin Cîțu a reacționat, în direct la emisiunea Talk B1 moderată de Laurențiu Botin, după ce PSD a anunțat că va depune plângere împotriva sa, pentru că ar fi pus în pericol securitatea națională prin declarațiile sale referitoare la rectificarea bugetară.

SO ȚIA LUI MIHAI CONSTANTINESCU, ÎN LACRIMI, DE DURERE! DIN PĂCATE, A CONFIRMAT ANUNȚUL TRIST (GALERIE FOTO)



Perfect. Vă dați seama că este pentru prima oară acum, când voi avea posibilitatea să merg în interesul finanțelor publice, cu un procuror de mână, și să arăt unde s-a furat, cum s-a furat și cum s-au măsluit datele. Până acum, de fiecare dată când am cerut acces la informații sau să facem un audit transparent, nu am fost lăsați. De data aceasta vom merge cu procurorii de mână și vom arăta exact unde s-a furat și cum au falsificat datele”, a spus Florin Cîțu.

WOW, E SEXY MAMA! ȘI-A FĂCUT DE RÂS BĂIATUL! INCREDIBIL CUM A FOST FILMATĂ! TOȚI BĂRBAȚII POFTESC LA EA! (GALERIE FOTO)



Întrebat dacă are probe certe în ceea ce privește afirmația potrivit căreia datele folosite de Guvernul PSD-ALDE pentru rectificarea bugetară ar fi false, demnitarul liberal a răspuns: „Sunt documente publice ale Ministerului Finanțelor Publice.

EA ESTE CEA MAI SEXY FEMEIE DIN ARMATĂ! I-A INNEBUNIT PE TO ȚI ȘI ACUM S-A DEZBRĂCAT PENTRU PREȘEDINTE! (GALERIE FOTO)



El a comentat și speculațiile conform cărora acuzațiile pe care le aduce el ar putea îndepărta investitorii din țară. În acest context, Florin Cîțu a explicat că oamenii de afaceri au plecat din România în urma măsurilor luate de Guvernul PSD-ALDE, și nu din cauza dezvăluirilor sale.



„În primul rând, foarte bine, vom merge cu procurorii și vom arăta, cu dovezi, unde au furat. Referitor la investitori, la OUG 114 au plecat ultimii. La OUG 114, nu mai era nimeni. Au plecat toți. Au plecat în momentul când au început să introducă supraacciza, impozitarea contractelor part-time. Investitorii au plecat din România de doi ani și jumătate. OUG 114 a fost cea care a pus capac”, a spus senatorul PNL Florin Cîțu.

Așadar, anunță că va face o plângere penală împotriva unor reprezentanți PNL (Detalii AICI). Este vorba despre Florin Cîțu și Rareș Bogdan, care au acuzat partidul de guvernământ că au falsificat datele bugetare și că au furat „10% din PIB”. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.