Florin Cîțu: PNRR a fost pus în dezbatere publică. După bugetul României, a fost al doilea test al acestei coaliții. Este o șansă pe care nu o putem rata (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat la finalul ședinței de Guvern de vineri, punerea în dezbatere publică a Programului Național de Redresare și Reziliență. ”După bugetul României al fost al doilea test al acestei coaliții”, a spus prim-ministrul , precizând că acest plan reprezintă o șansă pe care România nu o poate rata.

„Programul Național de Redresare și Reziliență, după bugetul României al fost al doilea test al acestei coaliții și arată foarte clar că această coaliție este unită, este puternică și este pusă pe treabă pentru următorii ani. Având în vedere că PNRR trebuie implementat până în 2026, se pare că trebuie să fim aici și după 2024, ca să ne asigurăm că este implementat.

Avem astăzi pentru dezbatere publică un Plan Național de Redresare și Reziliență care reprezintă prioritățile României. Alocăm resurse importante pentru infrastructură rutieră și ferioviară, dar și pentru autostrăzi. Bineînțeles, rețeaua de gaze, vrem să contruim spitale noi și avem și măsuri sociale. Acordăm importanță tuturor priorităților. O reformă de care România avea nevoie. Reformele costă și avem această finanțare. O șansă pe care nu o putem rata”, a spus Florin Cîțu.

Șeful Guvernului a mai precizat că săptămâna viitoare, printr-un memorandum, va fi adoptat mandatul prin care va fi negociat acest program.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.