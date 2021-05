Florin Cîțu: PNRR nu are culoare politică. Asta trebuie să înțeleagă toți, inclusiv cei din PSD. Programul este aprobat de premier (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu spune că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) nu are culoare politică, aspect pe care trebuie să îl înțeleagă inclusiv cei de la PSD, susține șeful Guvernului. ”Programul este aprobat de premier”, a subliniat Cîțu.

Florin Cîțu, despre PNRR: Avem nevoie de acești bani, dar ei trebuie să fie legați de reforme

„Eu trebuie să mă uit la tot contextul. PNRR, ca multe programe pe care le derulăm cu Comisia Europeană, are și o componentă politică, partea de reforme. PNRR are două componente: reformă și investiții. Toate țările au același lucru pentru că este un plan de reziliență, de reforme, de redresare. Trebuie să spui: am nevoie de acești bani, dar ei trebuie să fie legați de reforme. România oricum este în urmă cu reformele. Noi am pus reformele peste tot.

Avem PNRR - 29,2 miliarde, dar mai avem și fonduri europene – 46 de miliarde. Eu nu le deconectez. Toate proiectele pe care le vom face în perioada următoare, până în 2024, mvor avea trei surse de finanțare: bugetul României, PNRR și fonduri europene. Avem resurse pentru toate aceste proiecte. Problema este unde le pui pe fiecare. Fiecare se potrivește mai bine într-un alt loc. Avem proiecte care se potrivesc foarte bine în PNRR pentru că sunt proiecte mature. Avem proiecte care merg mai bine pe fonduri europene pentru că primăriile pot să le deruleze mai ușor. Și avem proiecte pe care le putem face pe buget.

Sunt și combinate: un spital mai mare - poți să construiești o aripă sau o componentă prin PNRR, alta prin fonduri europene, iar alta prin buget. Eu vreau, prin PNRR, să mă asigur că avem câteva spitale construite până în 2024”, a explicat Florin Cîțu, marți dimineață, la Radio Guerrilla.

Cîțu: Nu e adevărat că n-am fost transparent

Referindu-se la discuțiile pe care le-a purtat recent cu reprezentanții PSD pe tema PNRR, Cîțu a precizat: "Nu e adevărat că n-am fost transparent. Eu am făcut un lucru în premieră, pe care partidul domnului Ciolacu nu l-a făcut niciodată: i-am invitat la discuții pe cei din PSD și le-am prezentat PNRR. (...) I-am spus și domnului Ciolacu și asta trebuie să înțeleagă toți, inclusiv cei din PSD, PNRR este un program care nu are culoare politică. Proiectele trebuie să aibă studiile de prefezabilitate, trebuie să aibă o componentă verde și una de digitalizare".

Întrebat cine controlează, de fapt, banii din PNRR, cei de la PNL sau reprezentanții USR, prim-ministrul a răspuns: ”Aceste proiecte vor fi implementate de ministere, nu au legătură doar cu ministerul domnului Ghinea. Ministerul domnului Ghinea doar face raportări la Comisia Europeană în ceea ce privește evoluția acestui program. Programul este aprobat de premier. (...) Eu voi cumunica transparent cu toată lumea”.