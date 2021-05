Florin Cîțu: PNRR te forţează să fii eficient, are ținte clare. Administraţia publică din România, care trebuie împinsă puţin de la spate, are nevoie de aceste borne pentru a atrage banii (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat joi, pentru B1 TV, că Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) are o parte de reformă și una de investiții. Acesta a mai precizat că PNRR, prin faptul că include ținte și obiective obligatoriu de atins, e foarte potrivit administrației românești, care „trebuie împinsă puţin de la spate”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Florin Cîțu, despre implementarea PNRR

„PNRR are o parte de reformă, o parte de investiţii, capitole pe sectoare unde România are nevoie să meargă şi asta am negociat cu Comisia”, a declarat Florin Cîțu.

Acesta a precizat apoi că va fi înființat un Comitet interministerial pentru implementarea proiectelor PNRR, for care va fi condus de el. Miniștrii vor veni în acest Comitet pentru a prezenta măsurile pe care le implementează.

„Şi cred că vom avea şi la fiecare şedinţă de guverm 10 minute la început în care fiecare ministru va raporta progresul proiectelor pe care le are în PNRR”, a mai spus Cîțu.

Șeful Guvernului s-a arătat apoi încântat de faptul că PNRR vine la pachet cu cerința de a respecta anumite condiții și anumiți termeni pentru a primi banii: „PNRR e un program foarte bun pentru modul nostru de a face administraţie, că are clar nişte ţinte anuale şi dacă nu le loveşti, nu iei banii. Este un program care te forţează să fii eficient, de aceea îmi place mie PNRR. Are o parte de reforme şi are o parte de investiţii cu ținte clare şi atunci administraţia publică românească, care trebuie împinsă puţin de la spate, are nevoie de aceste borne clare pentru a atrage banii”.

