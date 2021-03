Florin Cîțu: Populismul politicienilor, cel mai toxic lucru pe care l-am văzut în această perioadă. Nu e momentul să căutăm capital electoral. Politicienii pot să mai aștepte până la campania din 2024 (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a vorbit despre protestele anti-restricții, marți, într-o conferință de presă, și a subliniat că, deși înțelege dreptul de a avea o opinie diferită, nimeni nu este mai presus de lege. „Cel mai toxic lucru pe care l-am văzut în această perioadă reprezintă populismul politicienilor”, a mai spus premierul, care s-a arătat de părere că mesajele populiste, „care de multe ori incită la ură și la violență, nu își au sensul astăzi”, iar „politicienii pot să mai aștepte” până la campania din 2024.

