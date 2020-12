Florin Cîțu, pozitiv cu privire la eventualele măsuri de relaxare pentru 2021. Când va fi gata bugetul (VIDEO)

Florin Cîțu, noul premier al României, a vorbit imediat după votul de învestitură din Parlament, despre bugetul pentru anul 2020 și criza COVID-19.

Bugetul va fi realizat în ianuarie 2021 cel mai probabil, iar de anul viitor, ne-am putea aștepta la noi măsuri de relaxare, potrivit premierului Florin Cîțu.

„Bugetul va fi finalizat în prima parte a anului viitor. În mare parte, detaliile sunt puse la punct. Estimăm un deficit bugetar de 7%, chiar sub 7%.

(...) Campania de vaccinare începe din weekend (...) Având în vedere vaccinarea și campania de informare, mă gândesc mai degrabă la o relaxare a măsurilor", a declarat Florin Cîțu.

