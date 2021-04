Florin Cîțu: „Prerogativele constituționale ale premierului rămân aceleași. Nimeni nu vrea să facă remanieri” / Întrebat despre Drulă: „Este o problemă de conștiință și de onoare a celor care fac astfel de declarații” (VIDEO)

Florin Cîțu a explicat, miercuri, că rolul protocolului convenit marți seară în coaliție nu este să îngreuneze guvernarea, ci este „acela de a face lucrurile să meargă mai ușor”. Primul-ministru a subliniat că nimeni nu vrea să facă remanieri, acest instrument fiind folosit doar în „situații extreme”, însă a explicat că la negocieri nu s-a discutat nimic despre Constituție. „Prerogativele constituționale ale premierului rămân aceleași, ale Președintelui, ale Parlamentului, toate acestea rămân intacte, deci nu s-a discutat despre așa ceva”, a mai spus liberalul, miercuri, la Palatul Parlamentului, într-o serie de declarații în care a vorbit și despre numirea unui nou ministru al Sănătății.

