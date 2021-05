Florin Cîțu prezintă PNRR în Parlament: Acest plan și aceste reforme le garantează pertenerilor noștri internaționali că România este pe drumul cel bun. Aceste investiții nu vor fi irosite (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, miercuri, în Parlament, unde a mers să prezinte Planul Național de Redresare și Reziliență că cele 29,2 miliarde de euro din acest proiect nu vor fi irosite. În debutul prezentării, șeful Guvernului a precizat că nu a venit până acum în Parlament pentru că nu a fost invitat.

”Am fost acuzat că nu vreau să prezint acest plan în Parlament. Astăzi sunt aici, când am fost invitat. De fiecare dată ca parlamentr liberal, am ținut să vin și să prezint în fața românilor. De la această tribună le vorbesc, în primul rând, românilor.

Am văzut multe interpretări eronate, unele susținute cu intenție în spațiul public.

Este un program care a apărut într-un moment dificil și care a apărut ca răspuns la cea mai gravă criză din ultima sută de ani – pandemia, care s-a transformat într-o criză economică.

Este un plan diferit pentru că pe lângă investiții pentru redresare și reziliență, de care toate statele UE au nevoie, acest plan vine și cu o parte de reformă, pe care fiecare guvern și-o asumă transparent”, a spus Florin Cîțu.

