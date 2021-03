Florin Cîțu promite schimbări majore în companiile de stat: „Va fi un sistem diferit"

Florin Cîțu promite schimbări majore în sistemul de acordare al sporurilor, dar și de organizare a companiilor de stat.

„Va fi un sistem diferit în care și șefii de instituții nu o să fie acolo pe viață, o să fie mandate, evaluări mult mai transparente. Mai multe lucruri vor apărea transparent: limitarea numărului de CA-uri, de membri în CA-uri. Sunt lucruri care se întâmplă concomitent: legea salarizării, legea pensiilor, digitalizare, reforma companiilor de stat, reforma conducerii companiilor de stat. Trebuie să forțăm anul acesta reforma statului, că de 30 de ani nu s-a făcut aproape nimic", a declarat Florin Cîțu pentru B1 TV.

Guvernul Cîțu va avea drept prioritatea investițiile și sprijinul antreprenorilor, susține premierul,

„Trebuie să le amintim românilor că e un guvern de centru-dreapta, care susține o economie liberală, în care proprietatea privată e sfântă, nu un moft, cum spune a Iliescu. Antreprenorul e un erou. Trebuie să schimbăm 30 de ani de retorică găunoasă, socialistă, care a distrus mentalitatea și motivația cetățenilor de a munci și a face profit", a declarat premierul.

„Schimbarea e dificilă pentru toată lumea. E complicat să faci schimbare. Eu am spus că-mi asum și știu că e un risc politic să faci reformă. Eu am văzut anul trecut ce se poate face România când creezi motivații clare. Anul trecut a fost un an în care statul a făcut un pas înapoi, deși era o perioadă de criză, multe companii erau în criză, dar conformarea a crescut. Avem venituri la buget un pic mai mari decât în 2019.

Diferența era că eram în cea mai mare criză din ultimii 100 de ani versus creșterea economică care era în 2019. Deci am văzut ce pot face antreprenorii români când sunt lăsați să facă ce știu cel mai bine. Statul trebuie să se reformeze, că e o frână în dezvoltarea economiei, aparatul e prea greoi. Sectorul privat performează și trebuie să meargă mai departe, dar are această frână trasă", a mai precizat Cîțu.

