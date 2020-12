Florin Cîțu, propus oficial premier de către Klaus Iohannis: „Fiecare ministru va avea obiective clare, monitorizate trimestrial" (VIDEO)

Florin Cîțu a fost propus pentru funcția de premier de către Klaus Iohannis. Reprezentantul coaliției de guvernare a oferit prima reacție, îns eara de marți, 22 decembrie.

„România trece printr-o criză dublă, de sănătate și economică. Este rolul acestei guvernări să treacă România prin criza de sănătate și să reașezăm economia pe picioare. Vin cu o echipă de profesioniști, fiecare ministru va avea obiective clare din partea prim-ministrului, care vor fi monitorizate trimestrial.

Și nu în ultimul rând, domnule președinte, vă asigur de un parteneriat onest și transparent, pentru că avem același obiectiv, dezvoltarea României", a declarat Florin Cîțu.

