Florin Cîțu: PSD a distrus economia României. Marcel Ciolacu, veți plăti toți pentru distrugerea economiei!

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, susține că „PSD a distrus economia României”. „Marcel Ciolacu, veți plăti toți pentru distrugerea economiei”, a scris demnitarul liberal, pe Facebook.

Ce mesaj a avut Florin Cîțu pentru Marcel Ciolacu și PSD

„Marcel Ciolacu, veți plăti toți pentru distrugerea economiei! PSD a distrus economia României. În 2020 trebuie să plătim aproape 50 de miliarde lei datorii făcute de PSD în perioada când economia globala avea creștere economică. Ca să fie clar, aproximativ 50 de miliarde LEI doar în 2020. Peste câteva zile trebuie să plătim aproape 10 miliarde lei pentru un împrumut făcut de Dragnea și Ciolacu în august 2017. Nu era nicio criza economică. Din contră. Economia globală o ducea foarte bine. În loc să reducă cheltuielile PSD, total iresponsabil, a crescut deficitul bugetar și împrumuturile”, a afirmat Florin Cîțu.

Ministrul Finanțelor Publice este de părere că „dacă PSD nu ar fi cheltuit acești bani pentru partid și nu ar fi crescut deficitul acum puteam să-i folosim pentru sănătate. Un guvern responsabil ar fi avut surplus la buget în perioada de creștere economică”.

„Da, Dragnea, Ciolacu, Grindeanu și gașca lor, pe lângă OUG 13 au transferat bani de la buget în buzunarele proprii. Până și Grecia a ajuns la surplus bugetar în perioada de creștere economică din ultimii ani. Este îngrozitor cum și-au bătut joc de România. Din punctul meu de vedere, așa arată o strategie premeditată de distrugere a economiei naționale și pentru asta vor raspunde toți”, a mai adăugat Florin Cîțu.

Florin Cîțu: Ceea ce propune PSD prin programul de guvernare reprezintă o crimă cu premeditare asupra stabilității economice

Ministrul Finanțelor Publice acuza PSD, luni, că se face în mare parte vinovat de nivelul la care este România în acest moment. Într-o conferință de presă, el a declarat că propunerea social-democraților în programul de guvernare „este crimă cu premeditare, pentru că ştie ce va duce la scăderea ratingului de ţară”.

„Azi sunt aici pentru a trage un semnal de alarmă, pentru că urmează evaluări ale ratingului de ţară de la cele trei companii. (...) Până acum PSD a venit cu declaraţii publice în special, dar de ceva vreme, cred că de două săptămâni, există un document scris care se va transforma în lege, are foarte multe promisiuni, aşa numitul program de guvernare al PSD. Este un program toxic de distrugere a economiei României. Acesta e numele sub care ar trebui să fie cunoscut. (...) Ceea ce propune PSD prin acest program de guvernare reprezintă o crimă cu premeditare asupra stabilităţii economice. Spun cu premeditare pentru că PSD ştie foarte bine care sunt elementele care vor duce imediat la reducere ratingului de ţară, ştie foarte bine pentru că anul trecut - am aici corespondenţa între PSD şi agenţiile de rating – PSD le promitea agenţiilor de rating că există în proiectele de legi care creşteau cheltuielile neproductive, există elemente care ar fi permis să schimbe evoluţia acestor cheltuieli, promiteau reducerea acestor cheltuiel", a spus ministrul Florin Cîțu.