Florin Cîțu: PSD a pus economia pe genunchi cu OUG 114. Guvernul PNL a eliminat toate taxele introduse prin această ordonanță nenorocită

Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, a susținut că Guvernul PNL a eliminat supraacciza la combustibil, supraimpozitarea contractelor part-time și TVA defalcat, taxe impuse de fosta guvernare PSD. Cîțu a ținut apoi să le atragă atenția social-democraților să nu mai avanseze scenarii apocaliptice despre cât de greu le va fi românilor sub guvernarea PNL, pentru fix ei au fost cei care au pus economia țării pe butuci, când au adoptat controversata Ordonanță de Urgență 114. Ministrul a insistat apoi că, de când au ajuns la Palatul Victoria, liberalii au eliminat mai multe taxe introduse chiar de PSD, care acum nu mai poate de grija românilor.

Florin Cîțu a enumerat taxele introduse de guvernarea PSD și eliminate de Executivul Orban

Sâmbătă, Florin Cîțu a susținut că social-democrații „delirează” inventând tot felul de scenarii apocaliptice cu ce urmează să facă guvernul liberal. Lucrurile nu vor fi așa cum spun PSD-iștii, a precizat ministrul, iar dovadă e faptul că fix liberalii au scos multe dintre taxele introduse chiar de PSD cât a fost la guvernare.

„Semne bune. Socialiștii delirează.

Degeaba încercați, tovarăși, cu tot felul de scenarii apocaliptice pentru anul viitor. Nu vă mai crede nimeni.

Acest guvern a scos taxele introduse de VOI. Mai mult, ați introdus taxe când economia globală era ok. Asta da ticăloșie”, a scris Cîțu, pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a enumerat apoi o parte din taxele introduse de guvernarea PSD și scoase de liberali după ce au ajuns la Palatul Victoria:

„Am eliminat supraacciza la combustibil și imediat a SCĂZUT prețul la pompă pentru TOȚI românii.

Am eliminat una dintre cele mai perverse taxe, supraimpozitarea contractelor part-time. Cât de ticăloși să fiți să-i taxați pe oameni pentru veniturile pe care nu le au? Atât de ticăloși.

Am eliminat TVA defalcat. O tâmpenie de sistem. Doar niște tovarăși fără niciun fel de educație economică puteau să inventeze așa ceva”.

Florin Cîțu: OUG 114, adoptată de guvernarea PSD, a pus pe genunchi economia României

Ministrul liberal al Finanțelor i-a acuzat apoi pe social-democrați că au pus pe genunchi economia cu Ordonanța de Urgență 114: „Dar nimic din ce ați făcut nu a fost la fel de nociv ca OUG 114. Ați pus în genunchi o economie întreagă doar pentru că urâți tot ce înseamnă sector privat. A fost o ordonanță scrisă cu ură. O ordonanță menită să distrugă tot ce reprezintă sector privat în România. Am elimiant TOATE taxele introduse de voi prin această ordonanță nenorocită”.

„Toată lumea știe deja. Am eliminat taxele pe care voi le-ați introdus. Acestea sunt fapte. Nu sunt scenarii. Asta face o guvernare liberala.

Am eliminat taxe, am redus dobânzile, am scăzut inflația - aka guvernare liberală.

Și da, #RomaniiTrebuieSaStie că asta înseamnă o economie fară voi! Taxe mici, dobânzi mici, inflație mică”, a scris Florin Cîțu, pe Facebook.

Anterior, Cîțu a dat asigurări că Guvernul din care face parte nu va crește taxele, nici nu va introduce unele noi, nu va reduce veniturile populației și nici nu se va împrumuta la FMI.

De altfel, și premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul pe care îl conduce nu își dorește să majoreze taxele și impozitele. Asemenea colegului său de cabinet, Orban a ținut să le aducă aminte social-democraților de măsurile economice luate de ei. „PSD se comportă ca un inamic al României și care, efectiv, poate fi acuzat de criminalitate economică”, a afirmat șeful Guvernului.