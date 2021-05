Florin Cîțu: Putem vorbi de facilități pentru persoanele vaccinate / De exemplu, restaurante la interior sau hoteluri care pot ajunge la capacitate 100% cu persoane vaccinate (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a anunțat, marți, că am putea vorbi de o serie de facilități pentru persoanele vaccinate anticoronavirus. Acesta a insistat că e absolut necesar să depășim pragul de 5 milioane de persoane vaccinate.

„Numerele scad în fiecare zi. Nu mai e niciun județ cu peste 3 la mie. Deci ce am făcut până acum am făcut bine. Asta mai însemană că... Se vede clar că accelerarea campaniei de vaccinare a avut un efect pozitiv. A crescut numărul de persoane vaccinate.

În București, Cluj, Timișoara, Constanța, cam toate sunt peste 20% cu rata de vaccinare. Cluj Napoca e la 34% de exemplu. Deci în orașe avem un ritm puternic și trebuie să-l păstrăm. Aici e legătura dintre scăderea numărului de persoane infectate și creșterea celor vacciante.

Ne interesează să avem 5 milioane de persoane vaccinate. Vom putea să redeschidem mai mult lucrurile.

În primul rând, sunt câteva lucruri pe care cu toți le așteptăm pentru sezonul estival: fără mască pe plajă sau la munte în drumeție. Putem vorbi și de facilități pentru persoanele vaccinate: restaurante la interior care pot ajunge la capacitate 100% cu persoane vaccinate. Sau hoteluri pe litoral. Putem vorbi și de evenimente private care pot fi deschise doar pentru persoane vacciante. Vom avea evenimente pilot în București și Cluj”, a declarat premierul Florin Cîțu.

