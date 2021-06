Florin Cîţu: Puterea de cumpărare a crescut / Alocaţiile au fost mărite pe o perioadă de criză, ceea ce n-a făcut nimeni în istorie

Premierul Florin Cîțu a declarat, vineri, că puterea de cumpărare a românilor a crescut și că au fost majorate alocațiile anul acesta și anul trecut, pe timp de criză, „ceea ce n-a făcut nimeni în istorie”.

Florin Cîțu, despre prețuri, putere de cumpărare, alocații și investiții

Întrebat despre inflație și prețurile care au crescut, Cîțu, șef al Guvernului și candidat la președinția PNL, a răspuns: „Dar puterea de cumpărare a crescut”, informează Agerpres.

Cât despre alocațiile copiilor, prim-ministrul a declarat: „Au fost mărite anul trecut alocaţiile şi se măresc în fiecare an. Au fost mărite anul acesta cu 20%. Alocaţiile au fost mărite pe o perioadă de criză, ceea ce n-a făcut nimeni în istorie”.

Florin Cîțu a susținut apoi că soluția ieșirii din pandemie și criza generată de ea stă în investiții: „Merg prin ţară în această perioadă, pentru a vedea exact cum am preluat România după mulţi ani de administrare ineficientă. Este nevoie de investiţii şi anul trecut am schimbat paradigma, am alocat mai multe resurse pentru investiţii şi s-a văzut că a fost soluţia să ieşim din pandemie cu fruntea sus. (...) Continuăm în acelaşi ritm, România are nevoie de investiţii”.