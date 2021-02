Florin Cîțu: Rămân doar sporurile legate de performanță (VIDEO)

Premierul României, Florin Cîțu, a declarat, luni, înainte de ședința PNL, că își dorește să rămână doar sporurile legate de performanță, menționând că în ultimii doi ani, cheltuielile cu salariile s-au dublat, dar el nu crede că performanța s-a dublat.

„Eu am spus că în continuare cred că este nevoie de o reanalizare a Legii salarizării în România. Sporurile, astăzi, din acel 109 miliarde de lei, reprezintă aproape 26 de miliarde, deci e vorba de 25%. Din anvelopa salarială plătim acest spor anual. Problema este că aș vrea ca aceste sporuri și salarizarea să fie legate de preformanțe. Am spus de fiecare dată, în ultimii doi ani de zile am văzut că cheltuielile cu salariile s-au dublat, au crescut de la 56 de miliarde la 109 miliarde, iar nu cred că performanța în sectorul public s-a dublat. Aș vrea, de-acum încolo, să avem o legătură directă, clară, transparentă, pentru cetățeni, pentru românii care plătesc taxe, care muncesc de dimineață până seara să plătească taxe, să fie legătură directă cu performanța acelui sector public veniturile celor din sectorul public. Și acest lucru îl vom face anul acesta”, a afirmat oficialul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.