Florin Cîțu: Rapelul la AstraZeneca e peste două luni de zile, deci încă 800.000 de persoane vor putea fi programate pentru dozele primite în această lună. România, locul 14 pe glob la campania de vaccinare (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a declarat, luni, că România va primi un total de 800.000 de doze la AstraZeneca în luna februarie. Cum în cazul acestui vaccin rapelul se efectuează la două luni de zile de la administrarea primei doze, spune prim-ministrul, încă 800.000 de persoane vor putea fi programate pentru imunizare. Totodată, el a precizat că, potrivit Bloomberg, țara noastră se menține pe locul 14 la nivel global în ceea ce privește campania de vaccinare anti-COVID-19.

