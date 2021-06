Florin Cîțu, răspuns subtil pentru echipa Orban. Ce fotografie a postat premierul pe Facebook: „Ați înțeles?”

Premierul Florin Cîțu, contracandidatul lui Ludovic Orban la președinția PNL, a postat o fotografie cu subînțeles sâmbătă seară pe Facebook, fotografie prin care sugerează că el reprezintă „viitorul” formațiunii liberale.

Florin Cîțu, fotografie cu substrat pentru echipa Orban

Mai exact, este vorba despre o fotografie în care premierul apare la un pupitru, iar în spatele său sunt inscripționate însemnele PNL și sloganul „Alege viitorul!”. Pentru a fi și mai sugestiv, în descrierea postării, Florin Cîțu a scris: „Get it?” (Ați înțeles?).

Recent, premierul Florin Cîțu declara că atât PNL, cât și România au nevoie de „un suflu nou”.

Întrebat ce îi lipsește acum partidului, Florin Cîțu a declarat: „Partidul Național Liberal este partidul care conduce această coaliție de guvernare astăzi. Eu cred că poate mai mult. Cred că Partidul Național Liberal are resurse și are resurse umane, în primul rând, oameni care doresc reformă, oameni care nu vor să mai facă compromisuri, și așa cum am spus și spun mereu, oameni care să fie mândri în fiecare moment că sunt mândri ai Partidului Național Liberal, ca să nu existe niciun moment în care să nu fie mândri de faptul că sunt membri ai partidului”.

„Cel mai important lucru este ca Partidul Național Liberal să poată să implementeze reformele despre care tot vorbim, de liberalism. Ca să poți să faci acest lucru, trebuie să fii la guvernare, trebuie să fii la guvernare cel puțin opt ani de zile. Avem nevoie de un Partid Național Liberal care să fie la guvernare opt ani de zile. Eu pot să fac acest lucru acum, să aranjez să facem situația, să pregătim terenul pentru următorii opt ani de zile, dar avem nevoie de un partid puternic, un partid care să susțină principiile liberale. Proprietatea privată este sfântă și trebuie să susținem asta cu toții, trebuie să susținem faptul că antreprenorul este un erou (...) și fără să mai facem compromisuri în viitor. În fiecare funcție unde numim oameni să fie oameni de valoare, oameni care să ne facă mândri că suntem liberali”, mai spunea liberalul, la Digi 24.