Florin Cîțu: Rata inflației a scăzut mult mai rapid decât estima Banca Națională, iar astăzi e de 2,2% și continuă să scadă. Sunt încrezător că și anul viitor vom avea o creștere economică pornind de la 4% (VIDEO)

Florin Cîțu, ministrul Finanțelor Publice, a precizat că rata inflației a scăzut la 2,2%, „o performanță mult mai bună decât se aștepta Banca Națională în propriile estimări”.

„Un ultim indicator la care vreau să mă refer este rata inflației. Rata inflației a scăzut la 2,2%, dar de ce este imporant să ne uităm la această cifră? Pentru că este o performanță mult mai bună decât se aștepta Banca Națională în propriile estimări. Banca Națională estima pentru finalul trimestrului III o rată a inflației de 2,8%. A fost de 2,5 și acum scade la 2,1. Știți foarte bine, Banca Națională și-a reevaluat estimările pentru final de an și acum estimează o rată a inflației la final de an de 2,1%, dar, repet, rata inflației a scăzut mult mai rapid decât estima Banca Națională. La sfârșitul trimestrului III se aștepta la o rată a inflației de 2,8, a fost de 2,5, iar astăzi rata inflației este de 2,2%. De ce a scăzut? Pentru că iarăși a fost această discuție în spațiul public (...) și au fost multe dezinformări referitoare la prețul legumelor-fructelor, s-a spus că au explodat. Păi, tocmai dinamica sau scăderea prețurilor pentru legume și fructe a dus la scăderea mult mai abruptă a ratei de inflație la 2,2%”, a declarat Florin Cîțu, într-o conferință de presă desfășurată sâmbătă.

Ministrul Finanțelor a subliniat că „Banca Națională are un grafic foarte frumos în raportul pe care l-a prezentat ieri și arată foarte clar variația trimestrială pentru legume și pentru fructe, și avem scădere la prețul legumelor atât în trimestrul II, cât și în trimestrul III, iar la fructe în trimestrul III”.

„Rata inflației continuă să scadă, a scăzut tot anul mai rapid decât se aștepta Banca Națională. Banca Națională și-a ajustat estimările pentru finalul anului. (...) Astăzi, România are cea mai mică rată a inflației din grupul țărilor din Europa Centrală – celor patru, Ungaria, Cehia, Polonia și România. Din păcate, are cea mai mare rată a dobânzii, dar acum cu o scădere în continuare a ratei de inflație există acest loc pentru reducere și este un atu pe care România îl are și care va contribui, și de aceea sunt încrezător că și anul viitor vom avea o creștere economică de peste 4% sau pornind de la 4%, pentru că există acest loc de la Banca Națională de a stimula economia, având în vedere că spațiul fiscal, așa cum spune și Banca Națională în raportul de ieri, este deja limitat pentru a stimula economia în continuare”, a mai spus ministrul Florin Cîțu.