Florin Cîțu, reacție la raportul GRECO: Am oprit răul, iar acum suntem în plin proces de reformă a Legilor Justiției / În acest Guvern, Legile Justiției nu vor mai fi abuzate (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu susține că ultimul raport GRECO arată că actuala coaliție de guvernare e pe drumul cel bun privind îndreptarea relelor făcute sistemului de justiție de către fosta guvernare social-democrată. Acesta a precizat că ei au reușit să oprească ce s-a întâmplat atunci, iar acum lucrează împreună la noile Legi ale Justiției. Cîțu a ținut să dea asigurări că Guvernul nu va abuza de aceste legi.

