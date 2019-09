Florin Cîțu îi pregătește o supriză uriașă ministrului 'DISCOTECĂ', după cel mai nou proiect legislativ al acestuia: 'Teodorovici, BISCHONUL Vioricăi, vă bagă la pușcărie dacă nu vă plătiți taxele / Orlando, o să ajungi lângă Dragnea'

Senatorul liberal Florin Cîțu reacționează dur după ultima "găselniță" a ministrului de Finanțe, Eugen Orlando Teodorovici.

Ministrul "Discotecă" a depus un proiect legislativ prin care datornicii la stat riscă o pedeapsă de până la 7 ani de pușcări dacă nu își plătesc datoriile.

Cîțu anunță că are o are o "mega surpriză" pentru Teodorovici, căci săptămâna viitoare va ține o conferință de presă în care va prezenta date despre o "ilegalitate" a acestuia, care îl va aduce lângă Dragnea, adică la închisoare.

"Teodorovici, bichonul Vioricăi, vă bagă la pușcărie dacă nu vă plățiți taxele.

El și gașca lui din infractori de unde să mai fure dacă voi nu le dați bani?

Teodorovici a făcut proiectul de lege și pe el s-a exclus. Doar pe voi vă bagă la pușcărie.

Despre datoriile lui la buget Orlando ne spune că: 'O să plătesc în funcţie de ce pot să plătesc. O să văd dacă pot găsi un împrumut, eventual, să achit partea de penalităţi, ca să nu crească în continuare. Dacă aveam suma plăteam. Vă daţi seama că nu stăteam să plătesc penalităţi aiurea...'

Orlando am o MEGA surpriză pentru tine. O să ajungi lângă Dragnea, dar nu pentru că nu ți-ai plătit taxele. Altă ilegalitate. Voi prezenta totul într-o conferință de presă săptămâna viitoare.

Vine, vine, calcă totul în picioare...", a scris Florin Cîțu duminică seară, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Finanţelor a depus la Senat un proiect de act normativ care propune pedeapsa cu închisoare pentru datornici, atât persoane fizice, cât şi juridice.

Potrivit documentului depus vineri la Senat, "constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 an la 6 ani reţinerea şi neplata, încasarea şi neplata, ori, după caz, nereţinerea sau neîncasarea, în cel mult 30 zile de la termenul scadent prevăzut de lege, a impozitelor şi/sau contribuţiilor prevăzute în anexa la prezenta lege".

Este vorba despre: Impozitul pe dividende; Impozitul pentru veniturile din activităţi independente; Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală; Impozit pe venitul din salarii şi asimilate salariilor; Impozitul pe veniturile din arendă; Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi; Impozit pe veniturile sub formă de dividende; Impozitul pe veniturile impozabile obţinute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului; Impozitul pe veniturile din pensii; Impozit pe veniturile din premii şi jocuri de noroc; Impozit pe veniturile din alte surse; Impozitul pe veniturile obţinute de o persoană fizică dintr-o asociere între o persoană fizică şi o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II şi III din Codul fiscal; Contribuţia de asigurări sociale; Contribuţia de asigurări sociale de sănătate; Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi; Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; Contribuţia la Fondul pentru mediu.

Cu alte cuvinte, indiferent că datoria este de un leu sau de mii de lei, toţi românii sunt, în mintea lui Teodorovici, pasibili de închisoare (Mai multe detalii AICI).

