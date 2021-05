Florin Cîțu: Riscul rămâne în continuare în societate. Dacă vrem să avem următoarele etape de relaxare, trebuie să ne vaccinăm. Dacă se oprește vaccinarea, ne întoarcem (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a declarat, joi seară, că vaccinarea anti-COVID-19 este singura soluție pentru depășirea pandemiei și că de ea depinde materializarea etapelor din planul de relaxare graduală a restricțiilor. Altfel, spune premierul, „va fi mai grea această revenire la normalitate”.

Cele mai recente date arată că, până joi seară, în România au fost administrate peste 6 milioane de doze din cele patru vaccinuri anti-COVID-19 autorizate la nivelul UE, fiind astfel vaccinate aproape 3,79 milioane de persoane, dintre care mai bine de 2,61 milioane au primit inclusiv rapelul.

„Dacă vrem să avem următoarele etape de relaxare, trebuie să ne vaccinăm”, a subliniat premierul Florin Cîțu

„Am făcut un pas important acum, mai devreme decât estimasem, deci lucrurile merg bine, dar să nu credem că a trecut. Trebuie să continuăm să mergem să ne vaccinăm. Este foarte important să înțelegem, am reușit să luăm această măsură mai repede pentru că ne-am vaccinat, românii au înțeles să se vaccineze. Dacă vrem să avem și celelalte etape, să se întâmple, trebuie să continuăm această campanie de vaccinare”, a afirmat Florin Cîțu, la Digi 24.

Premierul a subliniat că riscul reprezentat de pandemia de COVID-19 „rămâne în continuare în societate”. Totodată, el a explicat că astăzi s-a ajuns la anunțarea de relaxări tocmai pentru că „am avut succes cu această campanie de vaccinare”.

„Riscul rămâne în continuare în societate, iar dacă vrem să avem următoarele etape de relaxare, trebuie să ne vaccinăm. Suntem astăzi aici pentru că am avut succes cu această campanie de vaccinare. Dacă nu aveam succes, nu eram astăzi aici. Când am avansat 1 iunie, repet, lumea a spus că sunt prea optimist, dar eu am luat în calcul răspunsul românilor, dorința românilor de a reveni la normalitate, deci ele sunt legate, aceste lucruri. Vrem să revenim la normalitate, trebuie să ne vaccinăm. Altfel, va fi mai grea această revenire la normalitate”, a mai spus Florin Cîțu.

În plus, primul-ministru a declarat catalogat decizia luată astăzi de autorități drept „o recunoștință a faptului că românii au înțeles să se vaccineze”.

„Dacă se oprește vaccinarea, ne întoarcem. Aici trebuie să fim foarte atenți. Nu putem să trecem de pandemie decât dacă ne vaccinăm, asta este clar, nu există niciun dubiu și faptul că a scăzut așa de rapid rata de pozitivare se datorează în mare parte campaniei de vaccinare de succes. Trebuie să înțelegem că ceea ce am făcut astăzi, decizia de astăzi, este o decizie importantă, o decizie pe care românii o așteptau, este o recunoștință a faptului că ne-am vaccinat și românii au înțeles să se vaccineze, dar mai avem pași. Astăzi am prezentat un plan cu 15 mai, 1 iunie, 1 iulie, 1 august și apoi reevaluăm lucrurile”, a adăugat premierul Florin Cîțu.