Florin Cîțu: România are nevoie de reforme, iar în PNRR am creat transparență (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a prezentat, miercuri, Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), adăugând că este un program foarte important pentru România.

El a anunțat că sistemul de pensii, sistemul de salarizare public și companiile de stat vor fi reformate prin PNRR.

"România are nevoie de reforme, iar în PNRR am creat transparență, în ce dată vom face reforma X. Vorbim de reforma sistemului de pensii, să fie bazat pe contributivitate și sustenabil și vom face acest lucru. Reforma justiției, vom repara ce au stricat alții. Reforma companiilor de stat, vom pune stop sifonării banului public. Reforma salarizării, în sistemul public vom lega direct salarizarea de performanțe. Aceste reforme le făceam oricum", a declarat Cîțu.

