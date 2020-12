Florin Cîțu: România are o echipă de profesioniști la guvernare, una susținută de o coaliție care dorește cu adevărat bunăstarea tuturor cetățenilor români (VIDEO)

Coaliția formată de PNL, USR-PLUS și UDMR dorește cu adevărat bunăstarea tuturor cetățenilor români, susține prim-ministrul Florin Cîțu, care a obținut încrederea Parlamentului în ședința de miercuri a plenului reunit. „Sunt conștient de responsabilitatea care a fost învestită astăzi de români, prin intermediul Parlamentului României, și nu voi înșela aceste așteptări”, a spus premierul liberal.

