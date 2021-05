Florin Cîțu: România face azi un prim pas important spre revenirea la normalitate. Cred că e prima țară din UE. Se întâmplă datorită românilor, care au înțeles să se vaccineze (VIDEO)

Premierul Florin Cîţu a ajuns, sâmbătă seară, la Teatrul Naţional Bucureşti, acolo unde se desfășoară unul dintre evenimentele-pilot organizate de Ministerul Culturii. Șeful Guvernului a ținut să le mulțumească românilor pentru că au înțeles importanța vaccinării în lupta cu pandemia de coronavirus.

Florin Cîţu le mulțumește românilor că se vaccinează

„Le mulţumesc românilor, pentru că împreună am trecut printr-un an dificil, împreună am purtat mască, am păstrat distanţa socială, împreună ne-am vaccinat! Avem azi un număr record de persoane vaccinate, 120.000 de persoane vaccinate. Campania continuă! Românii au înţeles că singura soluţie de ieşire din pandemie o reprezintă vaccinarea”, a declarat premierul Florin Cîțu.

Florin Cîțu: România face azi un prim pas important spre revenirea la normalitate. Cred că e prima țară din UE. Se întâmplă datorită românilor, care au înțeles să se vaccineze

La Teatrul Național București are loc unul dintre evenimentele-pilot organizate de Ministerul Culturii - spectacolul cu piesa ”Dineu cu proşti” de Francis Veber.

„Sunt foarte fericit să fiu la acest eveniment-pilot. Dar știți foarte bine că de la 1 iunie vom da drumul la mai multe evenimente cu anumite reglementări. Dar azi e primul pas pentru revenirea la normalitate, e un pas important. România e prima țară din UE care face acest pas datorită românilor, care au înțeles să se vaccineze”, a mai declarat Florin Cîțu.