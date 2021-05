Florin Cîțu: România, față de alte țări, e în procedură de deficit excesiv, dar nu e o problemă. Eu am reușit să conving Comisia Europeană că mă țin de reformele promise și vom reveni cu deficitul în 2024 sub 3%

Premierul Florin Cîțu a admis, joi, că România se află în procedură de deficit excesiv. Pe de altă parte, a susținut că de anul viitor majoritatea țărilor UE vor fi în această situație și că România oricum se împrmuta pentru a face investiții. „Eu am reușit să conving Comisia Europeană că, indiferent cum vom finanța aceste proiecte, eu mă țin de reformele promise și vom reveni cu deficitul în 2024 sub 3%”, a mai afirmat șeful Guvernului.

România, singura țară din UE în procedură de deficit excesiv. Ce spune Florin Cîțu

Joi, Cristian Ghinea (USR-PLUS), ministrul Proiectelor Europene, a declarat că România e singura țară din UE care se află în procedură de deficit excesiv, motiv pentru care Comisia Europeană a recomandat să nu depunem acum cererile de împrumut: „Nenorocul face să fim singura țară din UE care se află în procedură de deficit bugetar. Asta face să ne fie greu să tragem împrumuturile, pentru că ele vor atârna în balanța deficitului bugetar. A fost o sugestie, dacă nu chiar o recomandare din partea Comisiei să nu depunem acum cererile pentru împrumut. Am fost foarte clari că vom depune cereri pentru toate cele 29,2 miliarde de euro”.

Asta în contextul în care 16 miliarde din cele 29,2 miliarde euro prin PNRR vor fi acordate sub formă de împrumuturi.

Premierul Florin Cîțu a admis acest lucru, dar a susținut că situația nu e una gravă: „Nu e o problemă, în primul rând că e vorba de cum vei vedea că evoluează economia. Eu sunt economist și poate de asta înțeleg lucrurile mai bine. România are nevoie de investiții, România va investi în peioada următoare. PNRR e doar o sursă de finanțare pentru proiectele pe care ni le-am asumat în programul de guvernare. Acum pentru mine, și aici cred că apare o confuzie pentru cei care sunt nespecialiști, noi ne împrumutam oricum pentru investiții. Acum că am șansa să mă împrumut de la Comisie mai ieftim, voi lua această șansă”.

„Diferența în România față de alte țări este că da, acum e în procedură de deficit excesiv, ceea ce înseamnă că trebuie să arătăm cum vom reduce acest deficit în perioada următoare, dar anul viitorul majoritatea țărilor vor avea această condiție că în toată Euorpa deficitul e peste 3%”, a mai spus șeful Guvernului, pentru Digi24.

Cîțu a mai ținut să precizeze că România va mai dispune de 46 de miliarde, fonduri europene, în perioada 2021 - 2027, pe lângă cele 29,2 miliarde din PNRR.

„Deci nu e nicio problemă, e doar despre a convinge Comisia Europeană că vom rămâne în strategia fiscal-bugetară asumată la începutul anului. Vom reduce deficitul bugetar sub 3% în 2024. Eu am reușit să conving Comisia Europeană că, indiferent cum vom finanța aceste proiecte, eu mă țin de reformele promise și vom reveni cu deficitul în 2024 sub 3%”, a mai declarat Florin Cîțu, pentru Digi24. Gata, e oficial! Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea

Acesta a mai susținut că oricum voia să facă reforme: „Am mers la Comisia Europeană cu un plan de reforme foarte ambițios, pe care ni l-am asumat și prin programul guvernare. Sunt lucruri importante acolo. Ați văzut și reacția Ursulei von der Leyen în ceea ce privește reformele din România. Progresul reformelor e apreciat”.