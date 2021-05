Premierul Florin Cîțu a declarat că România se relaxează de la 1 iunie și a subliniat totodată că vaccinarea este singura soluție pentru a reveni la normalitate. De asemenea, premierul a declarat că vor fi găsite soluții ca cei vaccinați să beneficieze de aceste condiții:

“România se relaxează la 1 iunie, iar în ceea ce privește numărul persoanelor vaccinate, de aceea toți miniștri vor participa, secretari de stat, pentru a-i convinge pe români că este singura soluție pentru a reveni la normalitate.

Astăzi, restaurantele sunt deschise 50% în București, fără niciun fel de condiție. Nu ai nevoie să fii testat sau vaccinat. Deci lucrurile o să fie ușor de implementat de la 1 iunie.

Vom găsi cea mai simplă metodă pentru a ne asigura că cei vacFlorin Citucinați pot să beneficieze de aceste condiții”, a spus premierul.

