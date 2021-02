România se va împrumuta în 2021 cu cel puțin 80 de miliarde de lei în 2021, adică peste 16 miliarde de euro.

„Necesarul de împurmut direct este deficitul bugetar (...) Ministerul de Finanțe va veni cu strategia și va fi publicată. Vorbim despre cel puțin 80 de miliarde, ceea ce înseamnă că în această economie, anul acesta, vor intra 80 de miliarde de lei în plus", a declarat Florin Cîțu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.