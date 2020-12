Florin Cîțu: România va primi săptămânal 140.000 de doze. Vaccinarea e gratuită, nu va fi obligatorie (VIDEO)

La Institutul Cantacuzino au ajuns în această dimineață primele doze de vaccin anti-COVID-19. Florin Cîțu, premierul României, a făcut declarații la ceremonia de primire a dozelor de vaccin anti-COVID.

„Campania de vaccinare începe în același timp în România ca în Europa. Avem totul pus la punct. Este un moment important, îl așteptăm de un an de zile”, a spus Florin Cîțu.

„Apariția vaccinului într-un timp record va ajuta la eradicara pandemiei într-o perioada cât mai scurtă, sper eu. În completarea măsurilor pe care le avem, vaccinul vine să ajute la acest lucru”, a completat premierul.

El a mai precizat că „săptămâna viitoare vom primi în jur de 144.000 de doze. România va avea în jur de 10 milioane de doze de vaccin”.

„Vaccinarea în România este gratuită, nu este obligatorie. OUG 63 va fi completată pentru a continua și cu campania mass media pentru campania de vaccinare. Le mulțumesc tuturor celor care au muncit”, a spus Florin Cîțu.

