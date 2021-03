Prim-ministrul Florin Cîțu a explicat, miercuri seară, pe B1 TV, că în România ultimilor patru ani cheltuielile de personal s-au dublat până la suma 110 miliarde de lei. „Ar trebui să îi întrebăm pe români dacă au simțit din partea statului român că performanța s-a dublat în acești patru ani de zile”, a declarat premierul, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

