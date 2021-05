Florin Cîțu: Se discută despre reforma sistemului de pensii, iar obiectivul acestui sistem este sustenabilitatea. Guvernul repară ce au stricat pesediştii (VIDEO)

Premierul Florin Cîțu a vorbit, marți, despre reforma sistemului de pensii, precizând că nu doar în România, ci la nivelul UE există probleme în ceea ce privește sustenabilitatea sistemului de pensii. ”Se discută despre reforma sistemului de pensii, iar obiectivul acestui sistem este sustenabilitatea”, a spus prim-ministrul, marți, în cadrul unei conferințe de presă, adăugând că Guvernul pe care îl conduce "repară ceea ce au stricat” cei de la PSD în ultimii ani.

Referindu-se la discuțiile din spațiul public despre posibila eliminare a pensiilor speciale, Cîțu a precizat: ”Nu avem un plan larg prezentat până acum. Nu a fost o discuţie despre pensia anticipată sau despre alte pensii. Se discută despre reforma sistemului de pensii, iar obiectivul acestui sistem este sustenabilitatea. (...) Ştim foarte bine că în România, nu numai în România, la nivelul UE există o problemă cu sustenabilitatea sistemului de pensii, care, în câţiva ani de zile - în 10, 15 ani - s-ar putea să aibă o problemă de sustenabilitate. Astfel, avem nevoie de aceste reforme. Nu este nimic nou. Aceste reforme sunt deja prezentate în strategia fiscal-bugetară care este publică, în programul de convergenţă, care este şi el public şi vor fi transferate şi în PNRR. Nu este nimic în plus sau altceva".

În ceea ce privește recomandările venite de la Comsia Europeană, Cîțu a precizat: "Există recomandări de ţară în planul de convergenţă din 2019-2020 pentru guvernele anterioare, ceea ce face acest guvern astăzi este să repare ceea ce au stricat pesediştii în ultimii ani, dar şi în ultimul an, când nu s-au făcut reforme. Asta face acest program de reformă astăzi".

