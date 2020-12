Florin Cîțu: Sunt gata să îmi asum această guvernare, în acest moment dificil pentru România. De mâine seară pornim la lucru! (VIDEO)

Florin Cîțu, omul propus pentru funcția de premier de către coaliția formată de PNL, USR-PLUS, și UDMR, s-a arătat pregătit să își asume guvernarea și susține că, sub conducerea sa, Guvernul va continua ce a început în acest an și are un program de guvernare care aduce „măsuri importante pentru români în perioada următoare”.

Ce a declarat Florin Cîțu, după întâlnirea coaliției care l-a propus premier cu președintele Klaus Iohannis

„I-am transmis domnului Președinte că sunt gata să îmi asum această guvernare, în acest moment dificil pentru România, că vom continua ceea ce am început în acest an și, bineînțeles, avem un program de guvernare care aduce multe lucruri importante, măsuri importante pentru români în perioada următoare. Am prezentat și cum văd lucrurile imediat după votul de mâine seară, (...) am discutat puțin și despre calendarul referitor la bugetul pentru anul viitor. Din nou, le mulțumesc președinților acestei coaliții de centru-dreapta pentru încredere și de mâine seară pornim la lucru”, a subliniat Florin Cîțu.

Liberalul este, așadar, propunerea făcută de PNL, USR-PLUS și UDMR pentru funcția de prim-ministru. Formațiunile au semnat un acord de coaliție, luni seară, la Palatul Parlamentului.

„Mulțumesc coaliției de centru-dreapta pentru încrederea acordată. Am fost în aceste discuții într-unele zile, când s-au negociat programul de guvernare, alianța politică, și după aceste zile am siguranța că o să fie o guvernare stabilă. Este o guvernare pe termen lung, o guvernare care are în centru interesul cetățenilor. Programul de guvernare este aproape gata. În programul de guvernare sunt proiecte care au început în acest an de guvernare și vor continua, proiecte care au dat rezultate, dar care au fost completate cu alte proiecte venite de la partenerii de coaliție, toate având același scop – dezvoltarea României. Cred că diferența pe care o veți vedea este una majoră, modul în care vor implementate aceste proiecte, pentru că, începând cu 2021, toate proiectele care se întind pe mai mulți ani vor trebui să fie justificate finanțarea pentru toată perioada. Nu vreau ca în perioada următoare să mai existe proiecte începute și apoi să rămână neterminate, pentru că dintr-odată nu a mai fost găsită finanțare. Lucrurile vor fi făcute așa cum au fost făcute în acest an, proiecte care încep merg până la final. Mulțumesc pentru încredere. Sper să avem un Guvern învestit cât mai repede”, spunea Florin Cîțu, la semnarea acordului.