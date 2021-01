Florin Cîțu: Suntem în top 10 în UE la numărul de vaccinări, campania merge foarte bine. În ritmul acesta, vom ajunge la 100.000 de vaccinări pe zi

România este în primele zece țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul de vaccinări anti-COVID-19 efectuate, a declarat prim-ministrul Florin Cîțu, care s-a arătat mulțumit de felul în care decurge campania până acum. Premierul susține că, în ritmul actual, am putea ajunge la 100.000 de vaccinări pe zi.

Premierul Florin Cîțu, despre campania națională de vaccinare anti-COVID-19

„Campania de vaccinare merge bine, suntem în top 10 în Uniunea Europeană. (...) Mie mi se pare că merge foarte bine, în ritmul ăsta vom ajunge la 100.000 de vaccinări pe zi, problema este să vină şi vaccinurile. Suntem în top 10 în Uniunea Europeană, şi zilnic stăm acolo, în ceea ce priveşte numărul de vaccinări, ceea ce mulţi nu ar fi crezut despre România, dar uite că facem, iar ieri sau alaltăieri am spus că mai comandăm 8 milioane de doze, ceea ce înseamnă că în septembrie ar trebui să fie în România vaccinaţi 10,4 milioane de oameni, din 15 milioane pe care-i avem, de adulţi, cu cele două (doze - n.r.) şi cu rapelul. Ar trebui să fim ok, deci campania merge bine”, a declarat premierul Florin Cîțu, într-un interviu la Radio Guerrilla, potrivit Agerpres.

Întrebat despre schimbul de replici dintre Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, și Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, premierul Florin Cîțu a afirmat că „acele discuții nu ar fi trebuit să aibă loc”. Discuția, spune prim-ministrul, „ar fi fost bine să nu aibă loc în spațiul public, în primul rând pentru că vorbim de o ordonanță care este încă în dezbatere și, ulterior, în Guvern, și căutăm surse de finanțare”.

Premierul a reiterat că finanţarea campaniei de vaccinare este o problemă care va fi rezolvată.

"Şi anul trecut am avut discuţii cu autorităţile locale, despre carantină, de exemplu, şi am făcut un mecanism prin care plăteau autorităţile locale, se deconta prin Ministerul Sănătăţii, de la buget. Am avut câteva surprize neplăcute, cu note de plată umflate şi aşa mai departe. De aceea am spus, va fi acelaşi mecanism, transparent, simplu, plăteşte autoritatea locală, decontează prin Ministerul Sănătăţii, care decontează de la buget, dar vor fi nişte standarde foarte clare. Acum, nici noi nu trebuie să exagerăm, am văzut tot felul de discuţii, se autorizează sau nu se autorizează aceste centre de vaccinare. Vaccinarea este totuşi o procedură simplă, în Africa ştiu că se face în cort, deci, haideţi să fim serioşi. Vrem să vaccinăm oamenii, nu vrem să stăm în spatele birocraţiei, să aşteptăm o lună de zile să avem un centru care va fi dat la o parte peste câteva luni de zile, adică sunt chestii simple", a spus Florin Cîțu.

Prim-ministrul liberal a declarat că „ordonanța o să fie gata vineri, acum”.

„Sursa de finanţare va fi de la buget, ceea ce trebuia să mai vedem, dacă putem să decontăm din fonduri europene o parte din aceste costuri, se pare că putem o parte din ele să le decontăm, ceea ce reduce presiunea pe buget în 2021”, a mai adăugat Florin Cîțu.