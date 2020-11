Florin Cîţu: Suntem în ultima etapă pentru a elimina PSD-ul de la butoane. După alegeri vom putea să implementăm cu adevărat soluţia liberală de dezvoltare a țării (VIDEO)

PNL București și-a lasant, joi, sediul de campanie pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, la Magazinul Bucuresti. La aveniment au luat parte, printre alții, presedintele partidului Ludovic Orban și ministrul de Finanțe, Florin Cîțu. Acesta din urmă a declarat că suntem în ultima etapă pentru “a elimina PSD-ul de la butoane din România”, afirmând că abia atunci PNL va putea implementa cu adevărat soluția de dezvoltare a țării.

Florin Cîțu a mai spus că guvernarea liberală a "eliminat taxe nenorocite" introduse de fostele guverne social-democrate, demonstrând că economia "funcţionează foarte bine atunci când elimini taxe şi când statul îşi plăteşte datoriile".

El a mai punctat că PNL a reușit să oprească naţionalizarea Pilonului 2 de pensii și TVA defalcată.

"Am intrat în politică pentru a arăta că soluţia liberală, soluţia cu taxe mici şi puţine pe care le plătim toţi este singura soluţie de dezvoltare a României. (...) Am arătat că economia funcţionează foarte bine atunci când elimini taxe şi când statul îşi plăteşte datoriile. Urmează o perioadă dificilă şi am arătat că nu dăm înapoi atunci când este greu. Ne-am asumat guvernarea anul trecut într-o periodă dificilă, ştiam că este foarte greu, ştiam că s-ar putea să ne coste, dar ne-am asumat-o, pentru că acesta a fost, de fapt, pactul pe care l-am făcut cu bucureştenii când am intrat în politică: mergem să-i reprezentăm indiferent de situaţie. Acum suntem în ultima etapă pentru a elimina PSD-ul de la butoane din România. I-am scos de la butoane de la Primăria Generală, îi scoatem şi din Parlament şi vom putea să implementăm cu adevărat soluţia liberală de dezvoltare a României şi a Bucureştiului”, a declarat Florin Cîţu.

Florin Cîţu: Suntem în ultima etapă pentru a elimina PSD-ul de la butoane





La rândul său, premierul Orban s-a plând că PSD sabotează intențiile Guvernului pe care îl conduce.

“De un an de zile aproape tot ce vrea să facă bun Guvernul este sabotat, întârziat, modificat, denaturat de o majoritate PSD din Parlament care își bate joc de România și care reprezintă cel mai mare inamic al României". a precizat premierul.

Ludovic Orban a mai spus că doar PNL are în acest moment capacitatea de a pune capăt dominației PSD în Parlament, fapt dovedit în ultimele alegeri europarlamentare, prezidențiale și locale.