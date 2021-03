Florin Cîțu: Susțin 100% orice demers de transparentizare care respectă legea / Nu am discutat despre demiterea lui Vlad Voiculescu

Premierul Florin Cîțu a subliniat, miercuri, că susține o transparență deplină, însă a explicat că după publicarea datelor de către Ministerul Sănătății au apărut diverse interpretări în spațiul public, unele dintre ele tendențioase, și s-a arătat de părere că persoanele „care le-au publicat au datoria să le explice, dacă este adevărat ce se aude sau nu”. Într-o conferință de presă desfășurată miercuri, prim-ministrul a precizat că nu a fost consultat de Vlad Voiculescu înainte de publicarea respectivelor informații, dar că nu vede o problemă în acest lucru, și susține că nu s-a discutat despre demiterea actualului ministru al Sănătății.

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, declara marți seară că nu este normal să fie publicate date cu adrese referitoare la sistemul de apărare, sistemul de ordine publică și serviciile secrete.

